蒲亭撂狠話 誰訂俄油氣價格上限就等著被斷供

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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示，莫斯科「不可能」被孤立，哪個國家訂定俄國石油和天然氣價格上限，就等著被切斷供應。

法新社報導，俄國揮軍入侵烏克蘭逾6個月後，蒲亭今天在1場經濟論壇上講話，在俄國面臨西方連串制裁之際，尋求將重心轉向亞洲、中東和非洲盟友。

蒲亭在俄國太平洋港市海參崴（Vladivostok）的「東方經濟論壇」（Eastern Economic Forum）上表示：「不管人家有多想孤立俄羅斯，那都是不可能的。」

他說，新型冠狀病毒疫情的挑戰已被其他「威脅整個世界」的全球挑戰取代，包括「西方的制裁熱」。

隨著克里姆林宮與西方國家的關係墜至新低點，蒲亭多次表示，俄羅斯經濟能熬過制裁。

而就在歐洲聯盟（EU）提議對俄國石油和天然氣訂定價格上限之際，蒲亭今天矢言，會對這樣做的國家切斷供應。

他說，訂定價格上限「絕對是愚蠢的決定」，「如果違反我國利益，在這個狀況下是經濟（利益），我們完全不會供應任何東西」。

「沒有天然氣、沒有石油、沒有煤、沒有燃油，什麼都沒有。」

極度依賴俄羅斯供應的歐洲指責莫斯科把能源當成武器，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天提議成員國同意價格上限。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110908