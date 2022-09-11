中國受邀巴黎人道節 議員民眾抗議中共沒資格

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（中央社記者曾婷瑄巴黎10日專電）巴黎舉辦歷史悠久的左翼盛典「人道節」，邀中國駐法使館擺攤引發質疑與批評。數十名生態綠黨議員與民眾今天下午在中共攤位前抗議他們沒資格，高喊與維吾爾人同在。

法國第87屆「人道節」（Fête de l’Humanité）9至11日在巴黎郊區登場。今年中國駐法大使館受邀參加人道節，消息一出便引發各界批評。

曾率團訪台的歐洲議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）在推特上發文抨擊：「『人道』節邀請犯下反人道罪的政權代表參加。人道節你還好嗎？那些現場擺攤的政黨，這個鄰居不會讓你覺得不妥嗎？和中國使館一起慶祝不會覺得困擾嗎？」

數十名生態綠黨（EELV）議員與民眾今天動員聚集活動現場舉牌抗議，表示中共極權政府沒資格參與「人道」慶典。

生態綠黨黨魁白武（Julien Bayou）、歐洲議員柯爾曼（David Cormand）、大區顧問彤德利耶（Marine Tondelier）等人下午參加完活動舉辦的論壇與辯論後，聚集中國共產黨攤位前，高喊「與維吾爾人同在」、「解放維吾爾人」。

法媒表示，幾天前聯合國剛發布拖延已久的新疆維吾爾族調查報告，證實出現「反人道罪」以及虐待、性侵等可信證據，因此這場抗議活動更具象徵意義。

主辦人法蘭西島大區顧問佩傑翁（Jean-Baptiste Pegeon）向「哈芬登郵報」（HuffPost）表示，對生態綠黨而言，組織這場行動非常重要，「如今我們不能再佯裝不知道中國維吾爾人民的處境」。

他說：「生態綠黨一向都是站在人權這邊，不可能不繼續這個立場。」

生態綠黨表示，主辦單位完全沒有就邀請中國共產黨一事進行內部討論，令人遺憾，「應該至少就此議題組織一場辯論，同時邀請維吾爾代表出席」。佩傑翁質疑，「這件事為何不能開誠布公呢？」

生態綠黨與白武在推特抗議文中寫道，「我們的價值不容妥協，我們在中國共產黨攤位前發聲 ＃解放維吾爾」。里昂副市長隆尚史特拉斯（Valentin Lungenstrass）、社會黨參議院黨團主席艾素利（David Assouline）等政治人物都轉推聲援抗議活動。

中國駐法使館8日就於推特發文，表示將參加「人道節」，同時慶祝中秋節，邀請共襄盛舉。

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然而留言一面倒質疑主辦單位，猛酸中國使館。網友表示，「太好了，我們可以來談談維吾爾了」；「中國和遵守人道無法共存。一個違反人道罪的獨裁者在這個人道活動中沒有一席之地」；「人道節和法國共產黨很丟臉」；「這是玩笑還是真的」。也有網友留言「台灣萬歲、民主萬歲」，或貼上六四坦克人照片等。

曾為法國共產黨黨報的「人道報」（Humanité）1930年創立「人道節」，成為法國共產黨在內的左翼團體、機構、藝術家、政治人物等匯聚交流的盛典，平均3天內有約50萬人參加，規模龐大。（編輯：馮昭）1110911