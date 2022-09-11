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巴布亞紐幾內亞外海7.6地震 USGS：海嘯威脅已過

2022/9/11 11:05
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（中央社莫士比港11日綜合外電報導）巴布亞紐幾內亞東部外海今天發生規模7.6地震，當地民眾通報沿海城鎮馬當（Madang）附近和內陸地區的建築物受損。

通報地震的美國地質調查所（US Geological Survey）也發布海嘯警報，但隨後表示「威脅已經過去」。不過，美國地質調查所指出，部分沿海地區仍可能出現輕微的海平面波動。

法新社報導，巴布亞紐幾內亞部分地區通報停電和建築物受損情況。這起地震從震央附近的城鎮到480公里外的首都莫士比港（Port Moresby）都感受到震動。

照片和錄影畫面顯示，東高地省省會戈羅卡（Goroka ）一所大學建築物的牆壁被震出巨大裂縫，窗戶遮陽篷也掉了下來。

距離震央最近的萊城（Lae）和馬當，當地民眾告訴法新社，這次地震比先前的地震劇烈得多。

一名度假村工作人員說，地震「非常大，感覺就像是坐在海面上一樣，左右兩邊飄搖晃動」。

美國地質調查所表示，這次地震震源深度有61公里，震央在凱南圖鎮（Kainantu）約67公里。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110911

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