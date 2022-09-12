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談札波羅熱核電廠安全 馬克宏籲蒲亭撤走武器

2022/9/12 12:02
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（中央社莫斯科11日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天通電話討論烏克蘭札波羅熱核電廠安全議題，蒲亭怪罪烏軍，馬克宏則把矛頭指向俄方。

路透社報導，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠是歐洲最大核電廠，現場狀況持續引發全球關切，俄烏互控對方砲擊電廠周邊，恐釀災難性輻射外洩風險。

蒲亭和馬克宏通話後，克里姆林宮和艾里賽宮各自的聲明，凸顯雙方難以在確保核電廠安全方面取得共識。

克宮在聲明中說：「俄方關注烏克蘭對核電廠設施，包括輻射廢棄物的常態性攻擊，這會造成災難性後果。」聲明並呼籲國際原子能總署（IAEA）進行「非政治性」介入。

艾里賽宮則說，俄軍占領札波羅熱核電廠才是導致風險的原因。

艾里賽宮說；「他（馬克宏）要求俄軍從當地（札波羅熱核電廠）撤出輕重裝備，並遵守國際原子能總署建議以確保電廠安全。」

國際原子能總署呼籲在札波羅熱核電廠周圍建立安全區。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1110912

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