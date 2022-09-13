NHK民調 48%受訪者贊成興建新世代核子反應爐

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本政府日前表達正檢討研發及興建新世代核子反應爐的政策方針，日本放送協會（NHK）最新民調顯示，48%的日本受訪者表示贊成，高於反對的32%。

日本首相岸田文雄8月24日在「綠色轉型」（Green Transformation, GX）執行會議上明確指出，「可再生能源與核能對推動GX不可或缺」，強調核電的必要性。

岸田舉「研發及興建新世代反應爐」及「核電機組延役」為例表示，為強化這些作為現在到未來的選項，希望加速進行檢討。

NHK從9月9日起連續3天以日本全國18歲以上民眾為對象，透過電腦隨機抽樣電訪；在接獲民調電話的2392人中，有約53%的1255人受訪。

有關核能電廠的部分，日本政府日前已表達正在檢討研發及興建新世代核子反應爐的政策方針，48%受訪者對此表示贊成、32%受訪者表達反對，另有20%受訪者表示不清楚或沒有回答。

同份民調顯示，岸田內閣支持率已下滑到40%，較上個月的調查降低6個百分點，是2021年上任以來新低點；不支持率也較上個月調查提高12個百分點到40%。

不支持岸田內閣的理由中，最多的是「對政策不抱期待」，占比36%；其次是「沒有執行力」，占比29%。

談到政府對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應作為，總計58%受訪者給予「相當或某種程度的正面評價」；「不太給予或完全不給予正面評價」的比率加總為37%。

有關日本政府將在9月27日為已故前首相安倍晉三舉行「國葬」，在最新民調中有高達57%的受訪者不給予正面評價，高於給予正面評價的32%。

再者，高達72%受訪者認為政府對「國葬」的說明不夠充分，僅有15%受訪者認為說明充分。

另外，9月29日是日中邦交正常化50週年，11%受訪者認為應強化日中關係、55%受訪者認為應慎重面對關係強化，另有28%受訪者未置可否。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110913