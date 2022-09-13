俄勒岡州野火失控 燒掉華府兩倍大土地

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國俄勒岡州一場大規模野火今天徹底失控，迫使當地居民連忙逃離，甚至危及附近城鎮及數以千計住家；這是美國西部今年酷夏發生的最新一起大火。

法新社報導，加利福尼亞州（California）、愛達荷州（Idaho）、俄勒岡州（Oregon）、華盛頓州（Washington）和其他西部各州的數十場大火，在超過3100平方公里的土地上肆虐，空氣品質惡化，也凸顯當地逾20年來的嚴重乾旱所造成的影響。

根據美國國家野火協調小組（National Wildfire Coordinating Group, NWCG）的資料，俄勒岡州尤金市（Eugene）東部的雪松溪（Cedar Creek）大火，在週末出現「極大程度」擴張，已經燒掉了3萬5100公頃，約為華府面積的兩倍。

超過1200名消防員和其他人員聚集在陡峭的山區，那裡大部分屬於美國國家林地，很難到達。

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當局命令雷恩郡（Lane County）和德斯修郡（Deschutes County）民眾撤離。德斯修和威拉米特（Willamette）的國家林地都已關閉。當局表示，超過2000間住宅正面臨威脅。

濃煙籠罩了這個地區。國家野火協調小組表示：「煙霧也在火災地點的東部社區產生不利健康的空氣品質，包括本德市（Bend）在內。」觀光客到俄勒岡州從事各種戶外活動，本德市常常是必經之地。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110913