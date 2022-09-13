美國護理師大罷工 1萬5000人為待遇抗爭

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（中央社紐約12日綜合外電報導）美國民間醫療機構護理師今天展開史上最大規模的罷工，主辦單位表示，明尼蘇達州、威斯康辛州共約1萬5000名醫院工作人員參與，要求更好的工作環境及更高的工資。

過去一年美國醫療機構時常發生罷工，因為員工表示在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間工作讓他們筋疲力盡，而且還因物價上漲生活艱辛。

負責協調罷工行動的明尼蘇達護理師協會（Minnesota Nurses Association, MNA）發言人表示，這次罷工行動為期3天，將持續到15日。

從工會放上網的照片可以看見，員工凌晨時在受罷工影響16家醫院中的部分醫院外聚集，手持諸如「病患（權利）優於（醫院）獲利」等標語。

各家醫院打算持續提供醫護服務，但有可能會中斷。

明尼蘇達州羅賓斯代爾（Robbinsdale）的北方紀念醫院（North Memorial Health Hospital）表示， 他們「可能會針對一些非緊急的護理和醫療服務做一些調整，以確保在罷工期間有足夠、安全的人員配置」。

但他們也強調，會持續提供包括住院、門診、急診在內的「全面性服務」，並為所有預先約診的病患提供服務。

雙方已經協商了超過5個月，但並未取得共識。

MNA在聲明中說：「目前，在明尼蘇達，護理師工作過量，醫院人手不足，病患得付的費用過高。」

工會表示，他們希望尋求解決人力不足和工作安全問題的辦法，但醫院只想專注在工資一件事。

代表醫院的團體表示，他們已提議在3年內將工資提高10%到12%，而護理師希望薪資能調高27%到30%。

醫院方面表示：「隨著醫療行業的變化，所有在這個行業工作的人，都須要適應我們服務的方式。」（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1110913