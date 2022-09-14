東京疫情續降溫 新增病例連24天低於上週

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本境內各地第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相繼趨緩，東京今天新增確診病例已連續24天低於上週同日，大阪府等地的疫情同樣呈現趨緩。

日本放送協會（NHK）自行統計，今天截至晚間6時30分止，日本全境單日新增10萬277例確診病例。

日本全境包括機場檢疫等途徑及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數2041萬5217例，包括4萬3224例死亡病例。

東京都今天新增1萬593例確診病例，較上週三減少2975例，連續24天低於上週同日。

大阪府今天新增7719例確診病例，較上週三減少1800多例，至今累計病例數202萬9299例，包括6281例死亡病例。

位於九州地方的福岡縣今天新增2688例確診病例，連續22天低於上週同日，至今累計病例數104萬7213例，包括1872例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增824例確診病例，較上週三的1691例減少867例，連續25天低於上週同日，至今累計病例數49萬1699例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增518.20人染疫，鹿兒島縣以792.57人居日本各地之冠，宮崎縣以755.58人次之；沖繩縣以457人低於全國平均，排名第37。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110914