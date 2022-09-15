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埃及人權狀況未改善 美國凍結1.3億美元軍援

2022/9/15 15:33
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國官員今天說，由於埃及人權狀況未改善，拜登政府決定暫停提供1億3000萬美元軍援給埃及，不過由於美方確定埃及在政治關押方面有所改進，因此仍允許提供部分資金。

這名官員說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）認定開羅當局透過釋放數以百計囚犯，在政治關押和正當程序方面已取得若干改進。人權團體先前要求全面凍結3億美元的軍事援助。

路透社報導，人權團體列舉埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）政府下廣泛侵犯人權的行為，包括酷刑和強迫失蹤。

布林肯決定凍結的金額，占每年提供給埃及13億美元援助的10%。一名官員表示，國務院律師群認定，10%是今年能夠凍結的最大額度。

不過華府提到埃及當局在政治關押和正當程序上的相關改進，包括埃及當局今年釋放約500名政治犯，仍允許釋出7500萬美元給埃及。

國務院官員指出，開羅當局將從金援反恐、邊境安全和禁止核子擴散相關的法定豁免，獲得另一筆9500萬美元資金。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110915

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