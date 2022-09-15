歐盟執委會主席到訪基輔 與烏克蘭磋商加強合作

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（中央社基輔15日綜合外電報導）歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，她正在基輔會晤包括總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在內的烏克蘭官員，以商討加強烏克蘭與歐盟之間的合作。

法新社報導，范德賴恩今天在推特（Twitter）發文說，「我身在基輔，這是俄羅斯發動戰爭以來我第3次到訪此地。變化如此之大，烏克蘭現在已經是申請加入歐盟的候選國家」。

她寫道：「我將與澤倫斯基和（烏克蘭總理）什米加爾（Denys Shmyhal）商討，在烏克蘭邁向加入歐盟的過程中，如何繼續拉近我們雙方經濟和人民的關係。」

烏克蘭是在今年6月取得加入歐盟的候選資格，俄羅斯方面表示，這項決定是在國際上圍堵俄國的行動之一。

自俄國今年2月入侵烏克蘭以來，歐盟成員國堅決支持烏克蘭，且對俄國實施一波波經濟制裁。許多成員國並提供烏克蘭先進武器，有助於讓烏克蘭軍隊近數週來從俄軍手中收復大片國土。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110915