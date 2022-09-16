美國在意外人投資國安風險 政府將加強審查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統拜登15日簽署行政命令，加強對外國人在美投資的安全審查。（圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓15日專電）外來投資對美國國家安全風險日增，總統拜登今天簽署行政命令，加強對外國人在美投資的安全審查，包括增加審查標準，是否涉及敏感數據、影響美國供應鏈及網路安全威脅等。

拜登在這項行政命令中，指示美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS）加強審查影響美國國家安全的特定交易，並列出包括交易對供應鏈穩健性造成的影響、涉及美國公民敏感數據風險、網路安全、產業投資趨勢，以及是否動搖美國科技領先地位等幾項新的審查標準。

CFIUS是由美國財政部長領導，由包括國務院、國防部、國土安全部等16個聯邦部會組成，專責審查外國投資者收購美國企業交易。今天的行政命令是1975年CFIUS成立以來，首次針對交易審查的總統命令。

白宮發出聲明表示，美國堅定開放經濟，也理解外資對美國經濟與勞工有利，但也認識到部分外國人投資會對美國國家安全構成威脅。這項行政命令將在CFIUS法定權限下，維持堅實的外資審查程序，以避免風險。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）隨後發出聲明表示，這項行政命令詳細闡述CFIUS在審查國家安全風險交易時應考慮的現有因素清單，並描繪關鍵領域的潛在國家風險。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

聲明指出，行政命令列舉供應鏈韌性與美國技術領先地位面臨越來越大的國家安全風險的部門，包括微電子、人工智能、生物技術、先進潔淨能源和關鍵材料。行政命令還指示CFIUS考量正在審查的交易是否牽涉到與總體行業投資趨勢、網路安全和美國人敏感數據有關的特定國家安全風險。

葉倫說，行政命令強調CFIUS對數個關鍵領域的國家安全風險日益關注，並使委員會更加關注保護美國國家安全，同時保持美國的開放投資政策。（編輯：郭中翰）1110916