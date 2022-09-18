全球2.22億兒童失學 UN推計畫送他們上學

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（中央社紐約聯合國總部18日綜合外電報導）從巴基斯坦到烏克蘭、委內瑞拉，再到撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）的廣大地區，持續升高的危機和氣候災害正對失學兒童這些最弱勢的兒童造成額外傷害。

法新社報導，聯合國「教育不能等待」（Education Cannot Wait）基金會主席薛里夫（Yasmine Sherif）最近受訪時表示：「太可怕了，很難想像，他們失去了一切，最重要的是，他們失去了接受優質教育的機會。」

薛里夫在聯合國召開教育危機峰會前接受法新社訪問。這場峰會將於明天舉行，隔天聯合國將舉行一年一度的大會。

「教育不能等待」基金會估計，全球有2.22億兒童因衝突或氣候相關災難而中斷學業，其中近8000萬人從未受過教育。

「教育不能等待」基金會2016年以來籌募10多億美元興建學校、購買教材、提供餐點和心理服務，幫助了32國將近700萬名兒童。

但薛里夫表示，這種狀況的急迫性，需要更大幅度的努力。

她說：「如果我們要滿足需求，就得以完全不同的方式思考。 我們這裡在說的是數以十億計美元，而不是數以百萬計美元。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110918