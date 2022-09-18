海地動亂加劇苦難 居民面臨缺水窘境

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（中央社太子港17日綜合外電報導）海地目擊者今天表示，當地連日來的抗議行動等同打斷水源配給，導致數千人無水可用，如今又有風暴進逼，境內情況更讓人擔憂。

路透社報導，海地燃料價格高漲、犯罪猖獗，引發大規模抗議活動，期間街道遭封阻，槍聲此起彼落，還有人焚燒輪胎，使得首都太子港（Port-au-Prince）許多居民這一週都躲在家中不外出。

即便當地每日最高溫達攝氏34度，負責在市區送水的公司也不得不放慢或中止配給作業。

許多地方不僅沒水，連煮飯用的天然氣也見底，因此民眾趁著街頭風平浪靜的半天時光趕往配送中心，備好未來幾天的用水和燃料所需。

熱帶風暴菲奧娜（Fiona）的逼近同樣促使民眾搶水。氣象預報人員表示，風暴帶來的豪雨更可能襲擊伊斯班尼奧拉島（Hispaniola island）東半的多明尼加共和國。

海地通貨膨脹率飆升至10年來的最高水準，幫派暴力已造成數百人喪命，數千人流離失所；此時海地政府已無力管轄境內大多數領土。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110918