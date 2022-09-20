尹錫悅會拜登 料聚焦美法案對韓國半導體等影響

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）韓國總統尹錫悅赴美出席聯合國大會，期間將與美國總統拜登會面，外界預期尹錫悅將藉此機會提出美國法案對韓國半導體及電動車產業影響，尋求美方積極協助解決。

尹錫悅結束弔唁已故英國女王伊麗莎白二世行程後，轉往美國紐約，在當地時間20日出席聯合國大會並預計中午發表演說。

聯合國大會期間，尹錫悅預期與拜登、日本首相岸田文雄會晤。外界認為，尹錫悅很有可能藉這次與拜登會面，討論美國晶片法案（CHIPS and Science Act）與降低通膨法案（Inflation Reduction Act）對韓國企業造成的影響。

拜登8月簽署晶片法案，並計畫邀集台灣、日本及韓國組成晶片四方聯盟（Chip 4），被認為是為牽制中國而採取的措施，對於出口高度依賴中國的韓國而言，與美國合作有許多顧慮。韓國政府也多次強調，參與聯盟並非排擠任何國家。

更棘手的部分在於，美國晶片法案規定，接受稅額減免的企業若在中國建廠或擴大設備投資，將收回補助金，對在中國設有產線的三星電子及SK海力士等韓國大廠很有可能受到影響，恐造成重大衝擊。

韓媒亞洲經濟指出，韓國至去年為止連續9年出口品項排名第一的半導體產品，最大出口對象國便是中國，占比約達4成；加上中國政府近年大力支持企業在當地設置工廠，也讓中國成為韓國半導體產業的生產命脈。

三星電子在中國設有NAND快閃記憶體、封裝廠，其中NAND快閃記憶體產量約38%倚賴中國廠；SK海力士則在廣州、遼寧等地設置DRAM、NAND快閃記憶體及封裝測試廠，DRAM產量約44%倚賴當地生產。

不只在美投資取得稅額減免的企業受到限制，晶片法案也將用於人工智慧的高性能圖形處理器（GPU）對中國出口改為許可制，並禁止用於精細工程的半導體設備向中國出口；技術及設備倚賴美國的三星及SK海力士之後將難更新中國工廠產線設備，在技術快速更迭的半導體市場競爭恐造成不利影響。

韓國開發研究院（KDI）等分析認為，考量中國半導體產業崛起，與韓國關係開始從「夥伴」轉為「競爭者」，美國晶片法案對韓國企業可能利大於弊，但目前尚未確認擁有廣大市場的中國政府打算如何因應，是利是弊仍是未知數。

另一項待解問題則是降低通膨法案中對在北美製造的部分電動車，提供最高7500美元補助的措施，在韓國製造的現代、起亞車款都不符補助條件，可能因此失去在美國市場的價格競爭力。

韓國政府先前已透過各種管道向美國表達抗議，認為這項措施違反美韓自由貿易協定（FTA）及國際法，並派出聯合代表團與產業通商資源部通商交涉部長安德根訪美磋商。

現代及起亞車款目前在美國電動車市場占比約9%，僅次於市占7成的特斯拉（Tesla）。若無法適用補助，現代及起亞車款售價可能因此較在美生產車款高出1000萬韓元（約新台幣23萬元）。

韓國外交部長朴振日前表示，已就美國降低通膨法案電動車補貼影響，向美方提出解決方案；產業部今天也宣布，部長李昌洋將就此訪美，敦促美方提出具體解決方案。（編輯：陳惠珍）1110920