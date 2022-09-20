韓日外長會談 討論二戰徵用工索賠議題

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）韓國外交部長朴振與日本外務大臣林芳正在美國紐約會談，會後表示就二戰時期徵用工（日本企業強徵韓國勞工）索賠問題深入討論。韓國官員說，雙方同意應儘速改善、恢復雙邊關係。

朴振與林芳正將出席在紐約舉行的聯合國大會，兩人當地時間19日進行約55分鐘會談，韓國聯合新聞通訊社報導，雙方正在協調韓國總統尹錫悅及日本首相岸田文雄高峰會時間，朴振在會後表示，與林芳正進行各種有益的談話。

朴振說，為改善韓日關係，雙方都帶著誠意努力。就徵用工索賠問題，朴振說明韓國政府透過與民間協商機制討論出的方案，提議由韓日民間出資建立基金，並轉達被害者立場，呼籲日方採取有誠意措施。

韓國外交部官員表示，日方在會中認真聽取韓方意見，雙方深度交換意見，同意日後透過各種機會持續溝通協商，以及應儘速改善、恢復雙邊關係。

韓國官員轉述，林芳正也就尹錫悅在就職典禮及就職百日記者會中表明改善韓日關係的態度表示歡迎。

雙方外長也在會中討論針對北韓核問題的合作與美日韓安保合作，以及促進兩國人員交流等為構築具未來性夥伴關係的相關方案。

韓國外交部表示，近期國際情勢快速變化，加上朝鮮半島局勢日益嚴峻，有必要加強韓日及美日韓合作及溝通機制；日方也就北韓綁架日本人問題請求韓方支持，朴振對此表達正面支持態度。（編輯：郭中翰）1110920