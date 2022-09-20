更多編輯台推薦新聞：
英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬
國際

英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

曾經缺點變優點 查爾斯三世搏真情或為王室轉機
國際

曾經缺點變優點 查爾斯三世搏真情或為王室轉機

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300
首頁 / 國際

拜登發表保台說後 法外長籲中國停止挑釁行徑

2022/9/20 20:10（9/20 20:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法國外交部長柯隆納（後）19日呼籲中國停止針對台灣「非常挑釁的」行徑。（圖取自facebook.com/france.diplomatie）
法國外交部長柯隆納（後）19日呼籲中國停止針對台灣「非常挑釁的」行徑。（圖取自facebook.com/france.diplomatie）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部19日綜合外電報導）法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）今天呼籲中國停止針對台灣「非常挑釁的」行徑，她並強調，「現狀不容中國質疑，且不可動用非和平的手段」。

柯隆納發表上述評論前，美國總統拜登（Joe Biden）在哥倫比亞廣播公司（CBS）18日播出的「60分鐘」（60 Minutes）節目中聲明，若北京嘗試犯台，美軍將出面防衛台灣。

影片來源：60 Minutes

美聯社指出，台灣面對中國共產黨日益頻繁展示武力，拜登的評論進一步展現美國官方對於台灣民主的支持。

除了台灣議題，柯隆納今天也在本週聯合國大會（U.N. General Assembly）全球領袖會議場邊的記者會上，呼籲伊朗接受檯面上能挽救2015年核子協議的最新提案。她形容機會之窗「即將闔上」。

柯隆納表示，除了伊朗以外的各方都強調，「對伊朗而言，不會出現比檯面上更好的提案，伊朗確實擔負作出決定的責任」。

柯隆納與其他歐洲國家的外長今天稍晚會面後，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，伊朗議題並無新進展，且他預期「這週什麼事都不會發生」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110921

延伸閱讀
裴洛西訪台效應法國發酵 成台海議題輿論分界線拜登承諾協防台灣 美對中國新鷹派共識成型路透分析：拜登再提保台似暗示政策轉挺台灣自決中國駐法大使「再教育台灣人」說惹議 國際輿論抨擊
柯隆納
法國外長籲中國勿挑起緊張局勢 遵守國際規範英國外相訪法 籲強化歐洲安全共抗中俄威脅
拜登
拜登表態願協防台灣 白宮官員：總統意思很清楚蕭美琴指拜登保台說為心裡話 台美共同維護現狀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
拜登承諾協防台灣 美對中國新鷹派共識成型