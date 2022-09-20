拜登發表保台說後 法外長籲中國停止挑釁行徑

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（中央社紐約聯合國總部19日綜合外電報導）法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）今天呼籲中國停止針對台灣「非常挑釁的」行徑，她並強調，「現狀不容中國質疑，且不可動用非和平的手段」。

柯隆納發表上述評論前，美國總統拜登（Joe Biden）在哥倫比亞廣播公司（CBS）18日播出的「60分鐘」（60 Minutes）節目中聲明，若北京嘗試犯台，美軍將出面防衛台灣。

影片來源：60 Minutes

美聯社指出，台灣面對中國共產黨日益頻繁展示武力，拜登的評論進一步展現美國官方對於台灣民主的支持。

除了台灣議題，柯隆納今天也在本週聯合國大會（U.N. General Assembly）全球領袖會議場邊的記者會上，呼籲伊朗接受檯面上能挽救2015年核子協議的最新提案。她形容機會之窗「即將闔上」。

柯隆納表示，除了伊朗以外的各方都強調，「對伊朗而言，不會出現比檯面上更好的提案，伊朗確實擔負作出決定的責任」。

柯隆納與其他歐洲國家的外長今天稍晚會面後，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，伊朗議題並無新進展，且他預期「這週什麼事都不會發生」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110921