日相聯大演說批俄動搖國際秩序 呼籲聯合國改革

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（中央社記者楊明珠東京21日專電）日本首相岸田文雄20日在第77屆聯合國大會總辯論演說時，批評俄羅斯對烏克蘭的侵略嚴重動搖國際秩序根基，並強調基於法治的國際秩序至為重要，呼籲聯合國進行改革。

岸田於紐約時間20日晚上（台灣時間今天上午）在聯大總辯論演說時指出，聯合國成立77年以來，以聯合國為中心所形成的國際秩序根基，因為俄羅斯侵略烏克蘭一事受到極大動搖。俄羅斯對烏克蘭的侵略是踐踏聯合國憲章理念與原則的行為。

岸田指出，身為聯合國安理會常任理事國的俄羅斯對烏克蘭的侵略使得聯合國信譽陷入危機。他呼籲，現在是重返聯合國憲章理念與原則、集結力量與睿智的時候，一定要進行聯合國改革，強化聯合國本身功能。

他認為，至今聯合國常被指安理會的功能不彰，現在應該是聯合國為了改革開始協商研擬決議文的時候。他強調，所有國家不是憑藉力量，而應重視法治。聯合國並非為大國而存在，而是應基於會員國主權平等的原則，為整個國際社會的利益著想。

日本明年1月起將以聯合國安理會非常任理事國身分致力於強化國際社會的法治。岸田表示，鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球大流行、對他國使用武力與脅迫、糧食與能源的安保、通貨膨脹、氣候變遷等問題交織，人類安全遭受空前威脅。日本將與聯合國一同實現「人類的安全保障」。

有關上個月聯合國禁止核子擴散條約（NPT）審議大會因俄羅斯反對而無法做成最終聯合聲明一事，岸田說：「我深感遺憾，但我們不放棄。做為唯一戰爭遭原子彈轟炸的國家，日本有歷史的使命感，為了實現『無核武世界』，將重新決意務實推動。長崎一定要是人類最後一個遭原子彈轟炸的地方。」

岸田說：「國際社會正面臨各種課題，支持倡導『我們的共同議程』（Our Common Agenda）的聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），在歷史發生重大變化的此刻，日本將在新時代人類安全保障的理念下，支持世界各地受苦的人們。日本支持以法治為基礎的國際秩序，維護和平穩定，與聯合國成員一同奮鬥。」

他最後強調：「因為我們正站在歷史的分水嶺上，日本對聯合國仍抱持強烈期盼。時代變遷，但理念、信條永在，這正是聯合國揭櫫的理念和原則。我懷此信念，決心與各位一同走在強化聯合國的道路上。」（編輯：林憬屏）1110921