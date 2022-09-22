北韓否認出口武器至俄羅斯

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（中央社首爾22日綜合外電報導）北韓國營媒體報導，北韓21日否認提供武器給俄羅斯。美國先前表示，俄羅斯轉向北韓尋求補充因侵略烏克蘭所耗盡的武器庫存。

法新社報導，北韓國防部裝備總局官員在官媒中央通信社（KCNA）刊登聲明表示：「我們以前從未出口武器或彈藥至俄羅斯，未來也沒打算這麼做。」

美國白宮9月稍早曾指俄羅斯正向北韓購買砲彈和火箭，以支援對烏克蘭的戰爭。

美國國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，美國認為這些採購「可能包括數以百萬計的子彈、火箭和砲彈」。然而，他當時引用解密的美國情報強調，這些軍購尚未完成，且無跡象顯示這些軍武被用在烏克蘭戰爭上。

與俄羅斯友好的北韓在聲明中猛烈抨擊美國，指華府與「其他敵對勢力」正「散布北韓與俄羅斯之間『軍武交易的謠言』」。

北韓表示：「我們警告美國停止胡亂發言。」同時強調北韓保有出口武器裝備的權利。

白宮則指稱，向北韓採購火砲彈藥，又向伊朗採購軍事無人機，顯示俄羅斯在西方國家長達數月的經濟和技術制裁下，正處於困境。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110922