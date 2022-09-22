小馬可仕會日相 將加強合作應對區域安全挑戰

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（中央社記者陳妍君馬尼拉22日專電）菲律賓總統小馬可仕和日本首相岸田文雄今天在聯合國大會場邊會談，雙方重申將加強兩國聯繫與合作，以應對區域安全和經濟格局的挑戰和機遇。

馬尼拉時報（Manila Times）報導，菲國新聞部長安赫萊斯（Trixie Cruz-Angeles）發表聲明，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和岸田文雄在紐約時間21日會晤，討論菲日雙邊關係發展。

聲明中說：「兩國戰略夥伴關係延續11年，見證雙方在解決安全和防務優先事項的巨幅成長及深化合作，尤其在海上安全、海域意識、海上執法能力和民答那峨和平方面。」

小馬可仕在會談中說，菲日雙邊關係正常化66年來，兩國建立「該區域最密切的夥伴關係之一」。

安赫萊斯表示，兩位領導人還「就雙邊、區域及國際關切事務交換意見」。

另外，小馬可仕預定本週將與美國總統拜登在聯大場邊會談。安赫萊斯說，預計兩人將討論進一步強化已邁入76年的美菲關係、促進對菲貿易投資和其他全球議題。（編輯：韋樞）1110922