中國外長王毅重申對台立場 籲俄烏勿讓戰事擴散

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部24日綜合外電報導）中國外交部長王毅今天重申北京對台立場，並揚言任何阻礙兩岸統一決心者都將「被歷史巨輪碾碎」。他也敦促俄羅斯和烏克蘭勿讓戰爭擴散，並呼籲透過外交化解紛爭。

法新社報導，王毅在台海局勢緊張之際對台灣發出新的警告。他在聯合國大會（UN General Assembly）上說：「只有中國完全統一，台海才會有真正的和平。」

王毅還在演說中強調，北京「必須以最堅定的決心，打擊台獨分裂活動，並採取最強而有力的措施，反對外部干涉」。

美聯社分析，上述言論雖看似強硬，但並未超出過往表態的正常範圍，且是由王毅、而非中國國家主席習近平親自重申立場，顯示這番言論並非重要表態。

針對俄烏戰爭，王毅說：「我們呼籲相關各方避免危機『外溢』，以維護發展中國家的合法權利。」

他呼籲透過「公平且務實」的和平談判來解決所有全球性問題。

王毅指出，「中國支持一切有助和平解決烏克蘭危機的努力，當務之急是勸和促談。」

王毅在訪問聯合國期間，於22日在場邊會見烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba），這是雙方自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來的首次會談。

王毅23日會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）時也聲稱，美方在台灣議題上的行動與政治承諾「背道而馳」，甚至表態協防台灣，發出了「十分錯誤和危險的訊號」。（譯者：施施）1110925