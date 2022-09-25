外交部：王毅聯大發言扭曲2758號決議 是作賊喊抓賊

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）外交部今天譴責，中國外長王毅在聯合國大會演說誆稱對台主權，蓄意錯誤解釋聯大第2758號決議，印證中國「作賊喊抓賊」，中國就是威權主義擴張政權，是企圖片面改變台海及區域和平穩定的一方。

外交部發布新聞稿指出，王毅將聯大第2758號決議與所謂「一個中國原則」掛勾，圖謀製造台灣隸屬於中華人民共和國的假象，遮掩中國近期在台海挑釁的作為。對於王毅扭曲歷史事實、刻意混淆真實現況、誤導國際視聽的連篇謊言，外交部予以最嚴厲的譴責。

外交部嚴正重申，聯合國大會第2758號決議，只處理了中國在聯合國的代表權，決議全文隻字未提台灣，不但未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更未提及台灣是中華人民共和國的一部分。中國持續刻意對聯大歷史文件作出扭曲錯誤的政治性詮釋，將並未獲得國際共識的所謂「一中原則」與其作荒謬連結，長期施展不當影響力施壓聯合國體系，無所不用其極排除台灣及所有台灣人民的參與，阻撓台灣貢獻國際社會的機會。

外交部強調，中華民國台灣是自由民主國家，民主台灣與專制中國互不隸屬是國際公認、長期客觀的事實，也是當前的台海現狀，中華人民共和國從未統治過台灣，台灣不是中華人民共和國的一部分，只有台灣的民選政府，才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣2350萬人民，從未統治台灣的中國共產黨政府無權置喙。

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外交部指出，聯合國憲章清楚指出，維持國際和平與穩定是聯合國的宗旨，尤其禁止使用武力解決爭端。中國近期不斷升高對台軍事恫嚇，包括台灣周邊海域軍演及軍機艦越過海峽中線等，破壞台海和平現狀，危及印太區域安全，明顯違反聯合國憲章精神與相關條文規定，卻仍大言不慚在聯合國大會上聲稱愛好和平，相關威脅性發言再度印證中國「作賊喊抓賊」，中國就是一個威權主義擴張的政權，是企圖片面改變台海及區域和平穩定的一方。

外交部表示，中國近期以來在台海周邊進行的挑釁行為，已引起全球嚴正關切，友邦及美國等理念相近國家在聯大期間，紛紛公開表達對台海和平的重視，反對單方面改變台海現狀，並呼籲遵守聯合國憲章的重要性。台灣將繼續與民主社群國家共同遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及自由開放的印太區域。（編輯：林淑媛）1110925