尹錫悅回應失言爭議 批不實報導有損同盟關係

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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）韓國總統尹錫悅在訪美期間被媒體拍下疑似對美國總統拜登及國會失禮發言，他今天親自回應稱與事實不符的報導破壞同盟關係，可能為國民招致危害，要求對當時狀況進一步查明真相。

韓聯社報導，尹錫悅今天在上班途中接受媒體訪問，就訪問美國紐約時被拍下口吐粗話的爭議表示，這次事件「與其說是爭議，應該說是以不符事實的報導破壞同盟關係，會使國民陷入危險」。意指相關報導並非事實，且對美韓關係造成負面影響。

他也說，應該釐清當時狀況，確實查明真相；並指出全世界除2到3個超強大國外，沒有國家能憑一己之力守護國民生命安全，強調同盟關係至關重要。

尹錫悅出席聯合國大會訪問美國紐約期間，在當地時間21日參與全球基金第7次財政公約會議時，與拜登進行短暫交談，但在離場時被拍到對身邊官員疑似以粗話談論拜登及美國國會。

韓國總統辦公室隨後對此澄清，尹錫悅談及國會內容是指韓國國會，而非美國國會，內容也未提及拜登，而是發音相近的其他詞彙。不過澄清內容反而再次激起在野黨及國會反彈。

據總統辦公室說明的發言內容，尹錫悅當時是說：「國會那些臭崽子不通過，在那邊搗亂的話就丟大臉了。」但以「臭崽子」形容韓國國會議員同樣被認為不適當，被韓國最大在野黨共同民主黨要求向國民直接道歉。

共同民主黨也在尹錫悅今天回應後發出聲明，批評他的解釋是「做賊的喊捉賊」，認為尹錫悅對這次出訪成效不彰避而不談，並反問：「報導是問題嗎？還是做出粗魯言行的總統才是問題？」

執政黨國民力量則主張最先刊出報導影片的MBC電視台「報導假新聞」，在沒有確認的狀況下利用惡意剪接及煽動性字幕引導輿論，並以共同民主黨院內（國會）代表苻洪根在報導刊出前，就公開批評尹錫悅使用粗話為由，質疑MBC與共同民主黨勾結。（編輯：陳惠珍）1110926