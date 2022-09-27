俄國控日本外交官涉間諜活動 勒令48小時內離境

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，已拘捕一名駐東部城市海參崴（Vladivostok）的日本外交官，原因是他涉及從事間諜相關行動，並宣布他為不受歡迎人物，勒令他在48小時內離開俄國。

法新社引述俄國新聞媒體報導，俄國聯邦安全局（FSB）發聲明表示：「一名日本外交官在收到有關俄國與亞太地區另一個國家合作的機密訊息換取報酬時，遭到當場拘捕。」

根據俄國新聞媒體報導，這名外交官還一直在徵求有關西方制裁對俄東濱海邊疆區（Primorsky）影響的資訊。

俄國外交部在聲明中表示，這名外交官被勒令在48小時內離開俄國。

根據報導，俄國聯邦安全局表示，已透過外交管道向東京當局提出抗議，並宣布這名駐海參崴總領事館的領事本木辰典（Motoki Tatsunori）列為不受歡迎人物。

俄國聯邦安全局發布一支短片，稱這名領事承認他違反俄國法律。

俄國視日本為「敵對」國家，包括所有歐洲聯盟（EU）國家、美國以及英國和澳洲等盟國，也都被俄國列入該名單中。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1110927