馬斯克將接受推特訊問 料與控方律師激烈交鋒

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（中央社德拉瓦州威明頓26日綜合外電報導）推特律師本週將對電動車大廠特斯拉執行長馬斯克進行訊問，了解他為何在7月突然決定放棄對推特440億美元的收購。屆時馬斯克在法庭出言不遜的態度將再次面臨考驗。

路透社報導，這位世界首富在先前的訴訟中，曾稱對方律師「應受譴責」，質疑他們，並指控他們「敲詐勒索」。他還詢問一名律師是否靠著應急開支過活，因為據稱該律師的委託人被控拖欠子女撫養費。

根據2020年的證詞記錄，馬斯克（Elon Musk）在一起告密者控告特斯拉（Tesla）的案件中對該名律師說：「你可能在使用應急開支，不然就是你拿了那個孩子的錢，究竟是哪種情況？」

這起事關重大的訊問不會對外公開。上週的法庭文件稱，馬斯克將於26日開始作證，如有需要將持續到28日。但知情人士表示，馬斯克26日並未受到訊問，他們不知道哪天他才會開始接受訊問，也沒有透露推遲原因。

未參與這場官司的企業訴訟律師摩爾希（James Morsch）表示，馬斯克的律師希望他專注回答問題，但對於如此聰明和固執的證人來說，這可能是個挑戰。

庭審紀錄顯示，2019年馬斯克因特斯拉收購太陽能發電企業「太陽城」（SolarCity）而出庭作證時，他因為律師的措辭，5度拒絕回答一個問題。

當時，馬斯克告訴對方律師巴龍（Randall Baron）：「我們可以繼續大眼瞪小眼，直到你改變措辭為止。」

巴龍回應：「我猜我們只能取消這次作證了。」巴龍表示，他將尋求法官命令，要求馬斯克回答問題，此舉讓事情有了進展。

推特拒絕評論，馬斯克的法律團隊也沒有立即回應置評請求。

推特的律師可能利用這次訊問來證明，馬斯克放棄這筆交易是因為金融市場下跌，而不是如他所宣稱，推特在用戶真實數量上誤導他或對安全漏洞有所隱瞞。

馬斯克希望法官允許他放棄這筆交易，且不用支付違約金；推特則希望馬斯克以每股54.2美元的價格收購推特。推特23日股價收在41.58美元。

推特創辦人之一兼前執行長杜錫（Jack Dorsey）已於上週宣誓作證。

馬斯克在推特上擁有一群狂熱追隨者，他在出庭作證時不時也會展現他的魅力和智慧。

這場為5天的審判訂於10月17日在德拉瓦州威明頓（Wilmington）開庭。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1110927