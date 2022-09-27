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日本COVID-19染疫不再全數通報 東京疫情略升溫

2022/9/27 18:19
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（中央社東京27日綜合外電報導）日本政府已不再要求COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫者全數通報，只限高齡及有重症風險者通報。即使如此，東京今天新增確診病例仍連續兩天高於上週同日，疫情呈現略為升溫。

日本富士新聞網報導，東京都今天新增5247例確診病例，較上週二增加1453例，也是連續兩天高於上週同日。

不過，考量到日本政府從9月26日開始已不再要求確診者全數通報，只限65歲以上、有住院必要、重症風險高及孕婦染疫後通報，沒想到東京都今天新增確診病例還是高於上週。

日本也從今天開始變更新增確診病例的公布方式，由日本政府厚生勞動省彙整全國確診病例，並在下午4時公布。今天全境共新增4萬856例確診病例。

讀賣新聞報導，大阪府今天新增3300例確診病例及9例死亡病例。由於日本政府從9月26日起不再要求染疫者全員通報，大阪府也從今天開始變更確診病例統計方式。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增568例確診病例，雖然因為日本政府不再要求全員通報，已無法跟之前的疫情單純進行比較，但就數字上來說仍較上週二增加252例。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110927

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