越南疫情期間救援包機坑殺百姓 副總理助理被逮

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（中央社記者陳家倫河內27日專電）越南副總理、前外交部部長范平明的助理阮光靈因捲入救援包機受賄案今天被捕。越南在COVID-19疫情期間籌劃救援包機接回滯留海外的公民，未料多名官員藉此受賄、坑殺百姓。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，阮光靈（Nguyen Quang Linh）今年48歲，他是越南當局針對救援包機受賄案展開偵查8個月以來，被查辦的第19名涉案人。

資料顯示，阮光靈自2020年初開始擔任范平明（Pham Binh Minh）的助理，當時范平明除了是副總理還身兼越南外交部部長。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間一度展開鎖國防疫，公民必須搭乘官方指定的救援包機才能返國，這些包機由越南外交部等單位共同籌劃。

只不過，事後調查發現，越南多名官員藉著救援包機受賄，以至「手續繁瑣」、「天價收費」指控不斷。有民眾向越媒泣訴，自己從美國返回越南花了近新台幣30萬元。

越南公安部表示，COVID-19疫情期間規劃了近2000班的救援包機，每一班扣掉相關費用後，利潤高達數十億越南盾（10億越南盾約為新台幣134萬元）。包括公安部、外交部、衛生部、交通運輸部、政府辦公室都有官員受賄。

越南外交部則是救援包機受賄案的「貪腐重災區」，已有多名官員遭到調查、逮捕，其中越南外交部副部長蘇英勇（To Anh Dung）已於4月被捕。

越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）今天上午主持中央書記處會議，審議並對越南外交部黨組委員、外交部副部長蘇英勇和越共中央政治局委員范平明的助理阮光靈給予開除黨籍的紀律處分。（編輯：林治平）1110927