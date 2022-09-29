日本開放自由行 岸田拚外國客觀光消費逾1.1兆元

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（中央社東京29日綜合外電報導）基於日本政府將大幅鬆綁邊境管控及日圓驟貶等情況，首相岸田文雄將提出訪日觀光客在境內「全年消費逾5兆日圓（約新台幣1兆1025億元）」目標，盼一舉超越疫情前水準。

日本時事通信社報導，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的2019年，外國觀光客於日本境內消費金額高達逾4兆8000億日圓，但受到疫情影響，2021年推估消費金額驟減到剩1200多億日圓。

岸田將在10月3日召集的臨時國會上發表「所信表明演說」（類似施政方針報告），根據目前掌握到的草案內容，他將談到從10月11日解禁外國觀光客赴日自由行等鬆綁措施，並強調「會最大限度發揮日圓貶值優勢，並回饋給國民」。

岸田也將在演說時表明以「結構性提升薪資」作為目標，進行整體改革等作為。

針對日本社會目前面臨的高物價，為減輕民眾在家庭支出及企業電費支出等負擔，岸田強調會採取「前所未有的徹底對策」。

另外，基於為已故前首相安倍晉三舉辦「國葬」及與「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）有關問題，造成內閣支持率暴跌的情況，岸田也將在演說時尋求各界理解。

日本國會會期分為常會、臨時會、特別會，但一般習慣稱為通常國會、臨時國會及特別國會。

通常國會每年召開一次，一般在一月召開，會期為150天，可延長一次；臨時國會在特定情況下可召開，包括內閣決定或參眾其中一院議員1/4以上要求等；特別國會指的是眾議院被解散進行改選後召開的會議。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110929