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拜登：美國絕不承認俄羅斯對烏克蘭領土主張

2022/9/30 09:13
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統拜登今天承諾，美國絕對不會承認俄羅斯對烏克蘭主權領土的主張。一旦俄國吞併烏克蘭的地區，美國準備實施新的制裁。

綜合路透社與法新社報導，拜登今天對太平洋島國領袖致詞時，譴責親俄勢力在烏克蘭地區舉行的公投是「徹頭徹尾的騙局」，還說公投結果是「莫斯捏造的」。

美國正在和盟國研商，要在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）明天開始對烏克蘭4州展開兼併時祭出制裁，美方預料很快會做出回應。

拜登說：「我想要非常明確地表達，美國絕對、絕對、絕對不會承認俄羅斯對烏克蘭主權領土的主張。」

白宮昨天表示，即將祭出的制裁措施預料將鎖定「提供支持給這項行動（公投吞併烏克蘭領土）的俄國內外個人和實體」。

拜登說：「烏克蘭人民每天都在彰顯真實意願，他們犧牲生命拯救自己的人民，並維護這個國家的獨立。」

拜登指出：「俄羅斯為追求帝國野心而攻擊烏克蘭，是公然違反聯合國憲章（UN Charter）和主權與領土完整性的基本原則。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110930

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