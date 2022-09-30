阿富汗教育中心自殺炸彈攻擊23死 死者多為年輕女性

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（中央社喀布爾30日綜合外電報導）阿富汗首都喀布爾一所教育中心今天上午發生自殺炸彈攻擊，據美國媒體報導，至少有23人死亡，且死者大多為年輕女性，顯示喀布爾治安惡化正在加劇。

美國有線電視新聞網（CNN）及法新社報導，這起爆炸案發生在喀布爾西部達斯特巴奇地區（Dasht-e-Barchi）卡賈（Kaaj）教育中心，當地是少數族群哈扎拉（Hazara）聚居地，而這個族群長期受到壓迫。

喀布爾警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）告訴CNN，爆炸發生在當地30日上午7點30分，當時學生正在模擬大學入學考試。

部分受害者被送往阿里金納醫院（Ali Jinah Hospital）急救，醫生莫曼德（Abdu Ghayas Momand）說，有23人死亡、36人受傷。

目前沒有團體對這起攻擊出面承認犯案。

目擊者梅塔基爾（Taiba Mehtarkhil）告訴CNN，死傷者多半是年輕女性。她說，聽到爆炸攻擊的消息後，她趕到教育中心尋找友人，映入眼簾的卻是一片混亂和絕望的景象。（譯者：張欣瑜/核稿：陳正健）1110930

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