阿富汗教育中心自殺炸彈攻擊死傷攀升 至少35人遇難

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（中央社喀布爾1日綜合外電報導）阿富汗首都喀布爾昨天發生一起自殺炸彈攻擊，案發當時有數百名學生正在準備考試，聯合國駐阿富汗援助團今天表示，攻擊造成的死傷人數再度攀升，目前已有至少35人遇難。

法新社報導，聯合國駐阿富汗援助團（United Nations Assistance Mission in Afghanistan,UNAMA）在聲明中指出，這起攻擊事件最新的傷亡統計為「至少35人死亡、另外有82人受傷」。

喀布爾警方則表示，有20人死亡和27人受傷。

30日上午，1名自殺炸彈客在喀布爾西部達斯特巴奇地區（Dasht-e-Barchi）的一所教育中心發動攻擊，當時有數百名學生正在做模擬測驗，準備大學入學考試。

事發地一帶，人口主要為什葉派穆斯林，是少數族群哈扎拉（Hazara）的聚居地，哈扎拉居民長年來遭受壓迫，當地近年來發生過多起阿富汗死傷最慘重的攻擊案。

目前沒有團體對這起攻擊行動出面承認犯案。（譯者：張欣瑜/核稿：陳正健）1111001

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。