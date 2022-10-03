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國家檔案局：川普並未歸還所有白宮檔案

2022/10/3 15:56
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國國家檔案局（National Archives）今天告訴國會，前總統川普政府並未交回所有白宮檔案，檔案局將和司法部討論是否採取行動拿回資料。

路透社報導，國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administratio）人員坦承不知道川普當政的白宮是否已歸還所有資料之後，國會1個小組委員會9月13日要求檔案局緊急審查。

國家檔案局代理局長沃爾（Debra Steidel Wall）9月30日致函聯邦眾議院監督暨改革委員會（House Committee on Oversight and Reform）：「雖然要確認不容易，但我們知道手上沒有所有該有的東西。」

沃爾表示，檔案局得知白宮部分工作人員使用私人電子郵件帳號進行官方業務，事後並未複製或轉寄至官方帳號，違反了總統文件法（Presidential Records Act）。

沃爾在這封由「華爾街日報」（Wall Street Journal）率先報導的信函中表示：「國家檔案和紀錄管理局不斷從幾位前官員手上取得此類紀錄，會持續向前官員追討類似的總統紀錄。」

沃爾表示，國家檔案局將向司法部請教，「是否展開行動取回非法移除的紀錄」。

國家檔案局是負責保存政府紀錄的聯邦機構。

監督暨改革委員會主席馬洛尼（Carolyn Maloney）在聲明中指出，會盡其所能確保所有檔案歸還，並避免類似情形再度發生。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111003

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