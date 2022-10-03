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對抗中國 印度推出國產高空攻擊直升機

2022/10/3 21:40
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（中央社印度久德浦爾3日綜合外電報導）印度今天公布首批自製高空攻擊直升機，主要用於喜馬拉雅山等高海拔地區。印度軍隊2020年曾在喜馬拉雅山區與中國發生衝突。

法新社報導，印度努力減少對其主要武器來源俄羅斯以及其他供應者的依賴，這種輕型戰鬥直升機被視為另一個里程碑。

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh ）在西部的久德浦爾（Jodhpur）空軍基地表示，印度斯坦航空公司（Hindustan Aeronautics Ltd，HAL）製造的這款直升機，「將大幅提升印度空軍的戰鬥力」。

辛赫說：「這是個重要的時刻，是一件非常值得自豪的事情，是經過20年努力研發的結果。」

官員們表示，這款飛行器已在最高達海拔4875公尺的高空進行過測試。

印度一直在努力建立自身的國防工業，上個月才推出首艘自製航空母艦。俄羅斯2月入侵烏克蘭後，引發對未來俄國備件供應的擔憂，也增添印度推進武器國產的動力。

印度仍是俄羅斯的親密盟邦，它拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但也和西方一樣，擔心中國越來越自行其是。

2020年，印度和中國這兩個世界人口最多的國家，在雙方有領土爭議的喜馬拉雅山邊界發生徒手交戰，造成20名印度軍人和4名中國軍人死亡，兩國關係急轉直下。雙方動員了數萬官兵，不過兩國在今年9月8日宣布部分撤軍。

這兩個亞洲大國曾在1962年交戰。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111003

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