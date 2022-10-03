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索馬利亞汽車炸彈攻擊釀9死 青年黨承認犯案

2022/10/3 23:18
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（中央社索馬利亞首都摩加迪休3日綜合外電報導）東非國家索馬利亞中部今天發生2起汽車炸彈攻擊，造成包括高級地方官員在內共9人死亡。警方表示，伊斯蘭激進組織青年黨（Al-Shabaab）已出面承認犯案。

法新社報導，當地警方指揮官阿里（Mohamed Moalim Ali）表示，他們初步接獲的消息證實有9人死亡，當中包括一名州部長和一名地區高級官員。

根據警方說法，事發地點貝蘭德文市（Beledweyne）所在地希爾謝貝利州（Hirshabelle）的衛生部長及一名副區長遇難。

阿里還說，這2起「自殺式攻擊」至少造成10人受傷。2輛載滿炸藥的車子在位於貝蘭德文的地區政府辦公室外分別被引爆，間隔約5分鐘。

索馬利亞政府日前加強進攻與蓋達組織（Al-Qaeda）有關的好戰分子。當局今天宣布殲滅青年黨一名高層特務，隨後便發生汽車炸彈攻擊。

宣稱犯案的青年黨15年來對索馬利亞政府發動血腥叛亂。儘管非洲聯盟（African Union）採取行動反制，青年黨仍保有強大戰力。（譯者：張欣瑜/核稿：張正芊）1111003

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