更多編輯台推薦新聞：
確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因
生活

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝
國際

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠
運動

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普
新聞專題
川普1/300
首頁 / 國際

川普怒告CNN誹謗 要求152億懲罰性賠償

2022/10/4 09:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國前總統川普今天控告美國有線電視新聞網（CNN）誹謗，並尋求4.75億美元（約新台幣152億元）的懲罰性賠償。

川普在向佛州地方法院提起的訴訟中，指控CNN對其發起「誹謗和詆毀」行動，原因是擔心他將在2024年再次出馬競選總統。

川普律師在長達29頁的訴狀中指出：「CNN據稱是個『值得信賴』的新聞來源，它試圖利用其巨大影響力，在觀眾和讀者的心目中誹謗原告，以便在政治上擊敗他。」

川普今天在後續聲明中憤怒表示，「在未來幾週和幾個月內，我們還將針對大量其他假新聞媒體公司的謊言、誹謗和不法行為提起訴訟」，尤其是在報導2020年大選方面。

要求陪審團審判的川普在擔任總統期間，與CNN和「紐約時報」（The New York Times）等其他主要新聞媒體關係惡劣，經常批評這些媒體散布「假新聞」，並一再在社群媒體上抨擊他們。

川普7月在聲明中揚言，若CNN拒絕撤回對他的誹謗言論，他就會提告。

川普一再暗示將再次逐鹿白宮，他在訴狀中指控CNN試圖用一系列愈來愈多可恥、虛假和誹謗性的標籤來玷污他，包括「種族主義者」、「俄羅斯走狗」、「叛亂分子」和「希特勒」，作為「使政治天平向左傾共同努力的一部分」。

76歲的川普還說，他的團隊可能會對目前正在調查2021年1月6日美國國會大廈攻擊案的國會委員會「採取適當行動」，且稱這個委員會拒絕調查「總統大選大規模舞弊案」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111004

川普
國家檔案局：川普並未歸還所有白宮檔案 分析：川普強生式微梅洛尼崛起 民粹未死而是進化
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
國家檔案局：川普並未歸還所有白宮檔案