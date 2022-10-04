川普怒告CNN誹謗 要求152億懲罰性賠償

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國前總統川普今天控告美國有線電視新聞網（CNN）誹謗，並尋求4.75億美元（約新台幣152億元）的懲罰性賠償。

川普在向佛州地方法院提起的訴訟中，指控CNN對其發起「誹謗和詆毀」行動，原因是擔心他將在2024年再次出馬競選總統。

川普律師在長達29頁的訴狀中指出：「CNN據稱是個『值得信賴』的新聞來源，它試圖利用其巨大影響力，在觀眾和讀者的心目中誹謗原告，以便在政治上擊敗他。」

川普今天在後續聲明中憤怒表示，「在未來幾週和幾個月內，我們還將針對大量其他假新聞媒體公司的謊言、誹謗和不法行為提起訴訟」，尤其是在報導2020年大選方面。

要求陪審團審判的川普在擔任總統期間，與CNN和「紐約時報」（The New York Times）等其他主要新聞媒體關係惡劣，經常批評這些媒體散布「假新聞」，並一再在社群媒體上抨擊他們。

川普7月在聲明中揚言，若CNN拒絕撤回對他的誹謗言論，他就會提告。

川普一再暗示將再次逐鹿白宮，他在訴狀中指控CNN試圖用一系列愈來愈多可恥、虛假和誹謗性的標籤來玷污他，包括「種族主義者」、「俄羅斯走狗」、「叛亂分子」和「希特勒」，作為「使政治天平向左傾共同努力的一部分」。

76歲的川普還說，他的團隊可能會對目前正在調查2021年1月6日美國國會大廈攻擊案的國會委員會「採取適當行動」，且稱這個委員會拒絕調查「總統大選大規模舞弊案」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111004