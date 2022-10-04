菲律賓評論員遇害 生前曾批評小馬可仕當局

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（中央社馬尼拉4日專電）菲律賓電台評論員拉皮德以強硬抨擊總統小馬可仕和前總統杜特蒂聞名。他昨晚在大馬尼拉地區遭2名嫌犯射殺身亡，菲國各界震驚之餘紛紛譴責犯行，小馬可仕也對此表達關切。

拉皮德（Percy Lapid）是小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上台近百日以來，第2名遇害的菲國新聞工作者。

另一名電台評論員布朗柯（Rey Blanco）9月18日於菲國中部東內格羅省（Negros Oriental）遭刺殺致死。警方當時說，犯案動機可能是私人恩怨或政治因素。

GMA新聞網報導，拉皮德身兼電台主持人和專欄作家。他昨晚返家途中，其中一名嫌犯開車撞擊拉皮德駕駛的車輛，另一名嫌犯騎摩托車向他開槍後逃逸。拉皮德送醫後不治。

拉皮德抨擊小馬可仕和杜特蒂（Rodrigo Duterte）的議題包括離岸博弈產業的治安風險及當局抹紅（red-tagging）異議人士為菲律賓共產黨成員、法外處決涉毒嫌犯等。

拉皮德家屬在聲明中說，他「大膽且尖銳的評論穿透無線電波和社群媒體假新聞的阻隔」。歹徒殘忍無恥的犯行不僅針對拉皮德、他的家人和他的職業，也是針對「我們的國家、他深愛的菲律賓與真相」。家屬要求「將懦弱的行凶者繩之以法」。

菲國警方發布聲明指出，已對犯案動機和可能的嫌犯展開調查，誓言為拉皮德伸張正義。

菲律賓全國記者聯盟（NUJP）也譴責犯行。聲明表示，拉皮德遇害顯示「新聞業在這個國家仍是危險的職業」。事發於馬尼拉都會區也顯現凶手是多麼明目張膽，以及政府未能保護記者和一般民眾免受傷害。

參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）說，這起案件是對新聞自由明目張膽的攻擊。拉皮德遇害「似乎表明如果你反對（政府），如果你批判（當局），你就會被噤聲」。

她表示，拉皮德和他之前所有記者之死「永遠不會讓我們沉默」。呼籲當局展開公正調查，讓謀殺案真相迅速水落石出。

總統府高級副文官長格瓦拉（Hubert Guevara）今天說，小馬可仕也對這起案件表達關切，已指示他們了解調查情形。

他表示，總統府下的媒體安全專案小組（PTFoMS）將與大馬尼拉南警區人員協調，確保調查順利進行。媒體安全專案小組預計將於7天內提交調查報告。（編輯：陳惠珍）1111004