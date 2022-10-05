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美媒報導馬斯克將按原協議完成收購 推特股價大漲

2022/10/5 02:05（10/5 09:09 更新）
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（中央社紐約4日綜合外電報導）在彭博（Bloomberg News）報導世界首富馬斯克致函推特公司（Twitter Inc），提議按照原先協議以每股54.20美元價格完成收購後，推特股價今天大漲。

彭博記者引述匿名人士報導這個消息。這項4月達成協議的440億美元交易，在經過數月纏訟後，可望塵埃落定。

法新社報導，收購消息傳出後，推特暫停交易5分鐘，之後在推特股價大漲18%後，推特再度暫停交易。

路透社報導，推特股價大漲12.7%至每股47.93美元後，第二度暫停交易。

馬斯克（Elon Musk）一直在尋找證據支持其指控，即推特對用戶帳號有多少比例實際上專發垃圾訊息或根本是軟體「機器人」，以及推特為成長而採取的重要措施等方面，涉嫌誤導監管機關和投資人。

推特公司控告馬斯克違反協議，想迫使他完成440億美元收購交易，正大力尋找相關資料或證詞，來證明他因為反悔而編造藉口一走了之。

本案預定10月17日在德拉瓦州衡平法院（Delaware Chancery Court）開庭審理，為期5天。

美國券商韋德布希（Wedbush）分析師艾夫斯（Daniel Ives）在彭博報導收購消息後表示，這是馬斯克承認勝訴機率不大的最明顯跡象。（譯者：陳政一）1111005

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