印度十勝節焚燒大魔王 後疫情時代重拾宗教熱情

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印度教徒5日慶祝今年的十勝節（Dussehra），邪惡國王羅波那（Ravana）的紙紮像在大街小巷開始出現，等待晚上的焚燒儀式。圖為德里街頭的一個羅波那紙紮像。中央社記者林行健德里攝 111年10月6日

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（中央社記者林行健新德里6日專電）因COVID-19爆發而停辦兩年的「十勝節」慶典，今年因疫情緩和趨穩而恢復舉辦，活動高潮焚燒「大魔王」提醒民眾邪不勝正，現場人山人海，民眾的宗教熱情被重新點燃。

昨天是印度教今年的十勝節（Dussehra），紀念王子羅摩（Rama）戰勝鄰國邪惡國王羅波那（Ravana）的故事，對照印度曆，這個節日通常落在西曆的9月下旬到10月中旬之間。

過去2年，印度爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，政府禁止舉辦大型宗教活動，以免發生群聚。隨著印度疫情逐漸趨穩，群聚限制也逐漸放寬，印度教信徒的宗教熱情再次釋放。

魔王羅波那的紙紮像幾天前開始出現在大街小巷，高度達2、3層樓，在城鎮廣場甚至可達4、5層樓的高度，而且紙紮像多達3個，分別是羅波那本人、他的弟弟和兒子。

根據印度史詩「羅摩衍那」（Ramayana）敘述，羅波那劫走了羅摩的妻子悉多（Sita），帶回到一個稱為蘭卡的國家，也就是今天的斯里蘭卡。

羅摩在弟弟拉克什曼（Lakshman）猴神哈努曼（Hanuman）的幫助下，帶著猴子兵團，經過10天戰鬥擊敗羅波那，救回了愛妻。

十勝節慶祝活動包括搭戲棚演出史詩羅摩衍那，而這種表演已於2008年被聯合國教科文組織列為「無形文化遺產」，部分寺廟也會準備食物供貧民免費取用。

活動的最高潮在晚上的焚燒羅波那儀式，隨著紙紮像化為火團及灰燼，民眾也歡呼慶祝。

此外，根據印度教說法，羅波那的十個頭象徵著色欲、憤怒、執著、貪婪、驕傲、忌妒、憎恨、懊悔、自私及恐懼等負面情緒，這也導致原本英明的羅波那逐漸黑化。因此，十勝節也提醒信徒遠離這些惡性。

在往年，紙紮像內還會放上鞭炮，焚燒的時候會火光四射、爆聲齊鳴，增添熱鬧氣氛，但今年印度政府因擔心空汙加劇，只准許民眾燒紙紮像不准在裏面裝鞭炮。

另一方面，在印度部分地區，十勝節是慶祝杜爾加女神經過9天激戰、殺死攻占天界的牛魔王的故事。但不論是哪個版本，都是強調邪不勝正，做人要心存善念、行正道。（編輯：韋樞）1111006