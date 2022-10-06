電視主持人時事哏諷艾爾段 土耳其召喚瑞典大使

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡6日專電）瑞典諷刺性電視節目主持人日前以庫德族及人權等敏感議題開酸土耳其總統艾爾段，並諷波羅的海天然氣管線洩漏是艾爾段吃烤肉「排氣」所致，引發土耳其不滿，已就「侮辱性」內容召喚瑞典大使正式抗議。

瑞典電視台（SVT）每週一次的諷刺節目瑞典新聞（Swedish News）經常以瑞典及國際政治人物為哏。主持人是以嘲諷時事打出名號的喜劇演員梅拉爾（Kadir Meral）。

他日前於節目中以庫德語大酸艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）長達兩分鐘，諷艾爾段領導以植髮聞名國際的國家卻自己禿頭，也指波羅的海天然氣管線洩漏，是艾爾段吃太多烤肉排出氣體所致。

梅拉爾也展示數張合成照，包括艾爾段赤裸上身，只穿泳褲、戴頭巾及身穿庫德族旗幟顏色的連身衣。節目最後以主持人高呼「民主萬歲」作結。

瑞典籍庫德族人梅拉爾談論涉及土耳其國安的庫德族議題，等於猛踩土耳其敏感神經。土耳其指控芬蘭和瑞典為庫德族「恐怖分子」提供避風港。數十年來，這批武裝分子的叛亂行動已奪走土國數萬條人命。

土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）昨天報導，土耳其外交部已召喚瑞典駐土耳其大使赫斯特羅姆（Staffan Herrstrom），並正式提出抗議。

梅拉爾挑戰地獄哏，也正值瑞典及土耳其關係敏感時期。俄國入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典一改多年立場，爭先恐後申請成為北大西洋公約組織（NATO）成員國。新成員加入北約需30個成員一致同意，原以為過程應當一帆風順，不料土耳其再次指控兩國庇護「恐怖組織」庫德工人黨（Kurdistan Workers Party），頻頻放話阻擋。

北約30個會員國中除了匈牙利及土耳其外，其餘28個國家的國會已批准芬蘭、瑞典入會申請。土耳其6月雖然與芬蘭、瑞典簽訂引渡及共享資訊的備忘錄，有條件放行芬蘭與瑞典加入北約，但是艾爾段本月1日再次揚言阻止芬蘭、瑞典加入，直到兩國「遵守」對土耳其的承諾。

土耳其國會本月開議，是否將通過芬蘭、瑞典入會申請議案，尚未明朗。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）昨天於記者會上淡化這起事件的餘波，表示她認為這不會損害瑞典加入北約的機會。

她說：「我認為對土耳其而言，重要的當然是我們遵守我們達成的協議。」

瑞典外交部長林德（Ann Linde）對國內媒體表示：「首先，我們在瑞典擁有新聞自由及言論自由。再者，我們有一項3邊協議，我們將盡一切努力履行，我們完全打算繼續這麼做。」

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這起外交事件也在推特等社群媒體發酵，立場各異。瑞典網友DillePille推文表示，梅拉爾是瑞典最勇敢的人，如果瑞典電視台沒有為他安排優秀律師，「我們必須募款」。土耳其網友Ay Yildiz則說，梅拉爾和同情恐怖分子的人已經占據瑞典，瑞典是恐怖分子避風港，「他們有天會給瑞典帶來麻煩！」

瑞典新聞並非第一次涉入外交事件，中國駐斯德哥爾摩大使館曾於2018年要求新聞台就「辱華」內容道歉。（編輯：林憬屏）1111006