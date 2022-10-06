更多編輯台推薦新聞：
影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「台日友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「台日友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人
運動

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/115
首頁 / 國際

馬斯克願原價買推特 傳阿波羅第六街退出融資協商

2022/10/6 19:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港6日綜合外電報導）兩名熟悉內情的消息人士表示，私募基金阿波羅和跨國投資公司第六街原本有意為全球首富馬斯克價值440億美元的推特收購案提供融資，如今這兩間公司已中止相關協商。

消息人士先前告訴路透社，阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management Inc）和跨國投資公司第六街（Sixth Street Partners）先前一直在與馬斯克（Elon Musk）談判，為該交易提供超過10億美元的優先股權融資。

有推文稱，這兩間公司不屬於5月初宣布的71億美元第三方股權融資的一部分，也不是債務融資的一部分，對此馬斯克回應：「正確無誤」。

根據消息人士說法，相關談判在數月前就已結束，具體時間大約就在馬斯克開始重新考慮收購案之際。馬斯克最初於4月提出收購計畫，他7月反悔，本週又再現轉折，考慮重新以每股54.20美元的原價完成收購案，總額估計440億美元。

在延續數月的訴訟損害推特品牌並助長馬斯克行為古怪的評論後，馬斯克和推特正試圖達成協議，為完成收購鋪路。

路透社4日報導，對於為這筆交易提供大部分資金的銀行而言，馬斯克在收購案上的「髮夾彎」時機可說再糟糕不過，且由於不利的融資環境，銀行可能面臨重大損失。

一般預計，馬斯克將出售名下電動車大廠特斯拉（Tesla Inc）的股份，並仰賴大型投資者的股權融資資金，以及主要銀行承諾提供125億美元的債務融資，以支應收購所需的大部分資金。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1111006

馬斯克
馬斯克欲將推特打造成美版微信 陸媒直言很難 傳馬斯克和推特訴訟可望達協議 為完成收購鋪路
推特
促銷活動緊挨兒童色情內容 品牌廠商擬撤推特廣告 馬斯克控推特隱瞞資安漏洞 盼終止收購交易
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
馬斯克欲將推特打造成美版微信 陸媒直言很難