熱帶風暴茱麗亞增強為颶風 朝中美洲東岸前進

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（中央社墨西哥市8日綜合外電報導）美國國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，熱帶風暴茱麗亞（Julia）今天朝中美洲前進的途中增強為颶風，預期它將在尼加拉瓜東側的加勒比海沿岸登陸。

在茱麗亞行經路徑上的尼加拉瓜沿海城鎮藍田（Bluefields），漁民忙著保護作業船隻，許多民眾也趕去市場採買食品雜貨，並從自動櫃員機（ATM）領取現金。

綜合法新社和路透社報導，美國國家颶風中心表示，茱麗亞行經哥倫比亞聖安德瑞斯島（San Andres）和普羅維登西亞島（Providencia Islands）附近時，已增強為最大持續風速達每小時120公里的颶風。

在衡量颶風強度的沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson，共5個等級）中，茱麗亞被歸類為最低的1級風暴。

美國國家颶風中心表示，預料茱麗亞將在8日深夜、9日清晨之間登陸尼加拉瓜，9日橫越尼加拉瓜，10日沿著宏都拉斯、薩爾瓦多和瓜地馬拉西側的太平洋海岸移動。

尼加拉瓜副總統穆利優（Rosario Murillo）援引官方報告稱，如果茱麗亞按照目前的路線移動，它將以1級颶風的強度在藍田以北的奧利諾科（Orinoco）和珍珠潟湖（Laguna de Perlas）之間的沿岸地區登陸。

尼加拉瓜已經疏散珍珠潟湖和其他地區約6000人。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111009