德黑蘭暴力鎮壓抗議 德國希望凍結伊朗官員資產

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（中央社柏林9日綜合外電報導）德國外交部長貝爾伯克今天告訴德國媒體，德黑蘭當局鎮壓國內反政府抗議，德國將確保歐洲聯盟將涉及暴力鎮壓官員的資產予以凍結，並禁止他們入境歐盟。

德國外交部消息人士上週透露，德國、法國、丹麥、西班牙、義大利和捷克已交出16項歐盟制裁伊朗的新提案。伊朗一名年輕女子遭警方拘禁後死亡引發社會的憤愾，各地掀起抗議潮。

路透社報導，歐盟外長將於17日會議上定奪這些制裁提案，預料將順利通過。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）告訴週日畫報：「那些在街上毆打婦女和年輕女孩的人、以及那些綁架、任意拘禁和譴責只想自由生活者的人，他們站在歷史錯誤的一方。」

「我們要告訴伊朗的民眾：我們力挺你們，而且會繼續下去。」

貝爾伯克曾誓言追求女權外交政策，但因最初對伊朗抗議潮默不作聲，而面臨國內的批評。

儘管當局採取激烈手段鎮壓，伊朗22歲年輕女子艾米尼（Mahsa Amini）之死在國內各地引發的抗議今天持續。人權團體表示，抗議騷亂中至少有185人死亡，其中包括19名孩童。

從9月17日艾米尼在庫德族家鄉薩蓋茲（Saqez）葬禮開始的示威抗議，已對伊朗宗教領導人帶來多年來最大的挑戰。抗議者要求最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）下台。

設於挪威的「伊朗人權」（Iran Human Rights）組織說：「伊朗各地的抗議已有至少185人喪生，包括至少19名孩童。其中遇害人數最高地區在希斯坦-俾路支省（Sistan and Baluchistan），占了五成以上。」

伊朗當局否認以實彈對抗議者開火，但指責這些抗議是美國在內的伊朗敵人的陰謀，並指控武裝異議分子的暴力攻擊造成至少20名安全部隊喪命。

根據人權團體，社群媒體上流傳的影像顯示，伊朗全國各地數十座城市今天持續出現抗議，有數以百計高中女生和大學生加入抗議行列，無畏當局動用催淚瓦斯和使用棍棒。很多時候，安全部隊甚至以實彈開火。

路透社報導，許多人追蹤的活躍人士1500tasvir推特帳號上傳了一段影片，影片中在雷夫山然 （Rafsanjan）有一名男子大喊「不要打我老婆，她懷有身孕」，並奮力保護她不被十幾名的鎮暴警察毆打。

其他的影片則顯示，抗議者封鎖了德黑蘭南部的部分街道。

社群媒體一些貼文說，在人權人士呼籲發動大型罷工後，數座城市的商店也關門未營業。

路透社無法查證這些影片和貼文的真實性。而和抗議有關死傷人數的公布速度緩慢，部分是因為當局管制網路的關係。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111009