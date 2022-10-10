日本開國門迎遊客 碰上伴手禮店沒開飯店缺人手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京10日綜合外電報導）在疫情延燒兩年多後，日本本週開放自由行，大開國門迎接遊客，希望觀光業榮景重現，但在許多商店關門和飯店員工等餐旅業人力短缺的情況下面臨嚴峻的阻力。

日本將於11日起大幅鬆綁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）邊境管控措施，除開放外國觀光客入境自由行，也重啟短期停留免簽證待遇。

路透社報導，東京澤之屋旅館（Sawanoya Ryokan）第3代老闆是渴望外國觀光客回流的人之一，他的傳統旅館顧客先前有高達9成是外國遊客。

他說：「我很希望且期待很多外國人會來日本，就像疫情前一樣。」

根據日本經濟新聞報導，日本航空公司（JAL）社長赤坂祐二上週說，自當局宣布放寬邊境措施以來，日航的入境訂票量增加2倍。他還說，即便如此，國際旅行需求要到大概2025年才會完全恢復。

距離東京約70公里的日本最大國際機場成田機場目前還是安靜得詭異，260家商店和餐廳約有一半關門。

一名來自紐西蘭的70歲婦人在第1航廈出境區指著說：「感覺就像半個鬼城。」

她的兒子住在北海道，她說今年冬天想和孫女一起回來，但可能不會，因為孩子太小不能接種疫苗，「我們應該會等到明年」。

根據規定，如果外國觀光客已接種獲日本認可的3劑COVID-19疫苗，就不用檢附入境前PCR陰性證明，且入境時免篩檢、入境後也不需要隔離。

日本民族風品牌Amina Collection社長進藤（Sawato Shindo）表示，公司已關閉成田3家紀念品店，不太可能在明年春天之前重新開業。

這家公司在疫情期間重新專注於國內旅遊業，將人力和物資從機場重新分配到日本各地120家連鎖店的其他地點。

進藤說：「我不認為會突然恢復到疫情前的情況。與其他國家相比，限制措施仍然相當嚴格。」

日本仍然強烈鼓勵民眾在室內戴口罩，避免大聲說話。內閣7日批准飯店調整規定，以便他們可以在疫情期間拒絕接待不遵守防疫規範的客人。

一位不願透露姓名的旅遊公司顧問表示，過去兩年有許多服務人員在其他領域找到更好的工作環境和薪水，因此可能很難吸引他們回來。

他還說：「餐旅業是出了名低薪，因此政府若重視觀光業，可能需要財務支持或補貼。」（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111010