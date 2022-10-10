新加坡電信第2家澳洲子公司被駭 部分個資恐外洩

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（中央社新加坡10日綜合外電報導）繼澳洲子公司澳星通訊公司上月被駭，近1000萬人個資外洩後，新加坡電信公司今天表示，旗下第2家澳洲子公司也遭駭客入侵，令人懷疑新加坡電信是否已被鎖定。

法新社報導，新加坡電信公司（Singapore Telecommunications Ltd）向新加坡交易所（Singapore Exchange）遞交文件，其中包括該公司4月收購的澳洲資訊科技服務顧問公司Dialog的聲明，證實有「一個未經授權的第三方恐已取得該公司的資料」。

路透社報導，新加坡電信表示，Dialog遭駭恐對1000名現有及前員工，以及不到20名客戶造成影響。新加坡澳洲子公司澳星通訊公司（Optus）上月底才被駭。

澳洲第2大電信公司澳星通訊公司上月表示，多達1000萬名客戶的個資遭到盜取，包括住址以及駕照和護照號碼，成為澳洲最大個資外洩事件之一。

新加坡電信今天表示，首次發現Dialog遭駭客攻擊是在9月10日。

之後在10月7日再度發現Dialog的小規模資料樣本，其中包括部分員工的個資被公布在暗網（Dark Web）。

新加坡電信在印度、印尼、菲律賓和泰國等其他國家也有重大投資。目前還不清楚新加坡電信是否遭鎖定。

新加坡電信在遞交新加坡交易所的文件中表示，Dialog的系統「完全獨立」，「沒有證據顯示這起事件和澳星近來發生的事件有關聯」。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1111010