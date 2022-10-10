越南自中國進口蔬果大增 1至8月成長逾7成

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（中央社記者陳家倫河內10日專電）越南海關總局數據顯示，今年前8個月，越南自中國進口的蔬果額成長74%，占蔬果進口總額逾37%。來自中國的蘋果、梨子以及洋蔥、蒜頭等蔬果在越南市場占據重要地位。

西貢時報（The Saigon Times）報導，中國進口蔬果價格便宜、品質提升以及具地利之便，這些都是越南自中國進口蔬果激增的原因。

至於越南同一時期出口至中國的蔬果額大幅下滑，今年前8個月越南向中國出口的蔬果達近9.675億美元，與去年同期相較重挫32.4%。分析認為，這是受到中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施影響。

當地媒體報導，自中國進口的水果像是石榴、葡萄、梨子、紅棗與蘋果，以及自中國進口的蔬菜例如紅蘿蔔、洋蔥、蒜頭在越南的市場占據重要地位，這一現象在胡志明市最為明顯。

越南海關總局數據顯示，越南8月蔬果進口額超過1.97億美元，月增10.7%、年增68%。其中，越南8月自中國進口的蔬果額大幅成長，達逾8540萬美元，月增16.7%、年增144%。

越南8月蔬果的進口額激增，使得今年前8個月的蔬果進口總額達到近12.6億美元，與去年同期相較成長33.1%。

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值得一提的是，從今年1至8月來看，僅中國市場就占越南蔬果進口總額的37.52%，金額達4.7283億美元，與去年同期相較成長74%，形同增加超過2億美元。中國也是向越南供應蔬果最多的市場，遠高於其他進口市場。

至於從越南蔬果的出口表現來看，今年前8個月越南對各市場的蔬果出口額達到22億美元，與去年同期相較減少12.8%，越南蔬果出口表現遇挫主要是因為出口至中國市場下滑的影響。（編輯：黃自強）1111010