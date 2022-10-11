德總理蕭茲11月訪中？中國：沒有消息

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（中央社記者邱國強北京11日電）美國媒體稍早報導，德國總理蕭茲將於11月3至4日訪問中國。但中國外交部發言人毛寧今天下午對此回應，「這個問題我目前沒有可以發布的消息」。

中國外交部下午舉行記者會。澎湃新聞報導，有媒體提問，蕭茲據報導將在11月初訪問中國，這一報導是否準確？具體在什麼時候訪中？中方希望通過此訪達到什麼目的？毛寧在回答時，作上述表示。

美國政治新聞網站Politico 10日引述消息人士透露，蕭茲（Olaf Scholz）計劃11月3至4日訪問中國，屆時可能會晤中國國家主席習近平。一旦成行，他將是COVID-19疫情爆發後，7國集團（G7）領導人首度訪問中國，也是同一期間訪問中國的首名西方國家領導人。而這一時間距中共20大結束僅10餘天。

報導提到，蕭茲訪問中國的時間，與將在11月下半月登場的的20國集團（G20）峇里島峰會不到2週，而習近平和蕭茲都將出席這場峰會。不過，德國政府拒絕對上述消息作任何評論。

報導說，蕭茲將率領德國企業界代表訪問中國。但他對中國在俄烏戰爭中的立場及其人權問題，抱持批評態度。德國官員透露，蕭茲訪中時，將促使習近平對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）採取更強硬態度，並強調維護國際法的重要性。

蕭茲可能在中共20大後於11月訪問中國的消息，自7月以來不斷被傳出。港媒南華早報先於7月報導，指中國將邀請德國、法國、義大利、西班牙等4國領導人在11月到訪；9月間又報導指蕭茲與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計11月訪問中國。

而中國外交部發言人趙立堅針對上述中方邀請4國領導人訪中的消則公開否認，並指這是「假消息」。（編輯：張淑伶）1111011