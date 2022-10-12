印度學者群發表俄烏戰爭新書 台海局勢成焦點

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印度金德爾全球大學國際事務學院東北亞研究中心教授及研究員共同編寫俄羅斯的烏克蘭戰爭與東北亞的新書，10日在印度國際中心正式發行。中央社記者林行健新德里攝 111年10月12日

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（中央社記者林行健新德里11日專電）印度多名學者及分析人士最近在一場新書發表會上認為，考量俄羅斯軍方在烏克蘭進展不順以及整體局勢，台灣沒有被中國進犯的立即性威脅。

由金德爾全球大學（Jindal Global University）國際事務學院東北亞研究中心教授及研究員共同編寫的新書Drifts and Dynamics: Russia's Ukraine War and Northeast Asia（暫譯：漂移與動態：俄羅斯的烏克蘭戰爭與東北亞），10日在印度國際中心正式發行。

中華民國駐印度副代表陳牧民受邀出席發表會。

新書主編之一、此研究中心成立人巴札克（Sriparna Pathak）說，東北亞國家包括中國、日本、南韓、北韓和台灣等，對烏克蘭局勢變化的反應不同，印度有必要研究這些反應，因為區域和平與穩定也攸關印度利益。

巴札克說，雖然很難預料中國是否會實際侵犯台灣，但美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台時，多次發聲恫嚇的北京，並未真正攻台。

她說，中國正在觀察俄羅斯在烏克蘭戰事的發展，並以此為依據作出決定，「就當下而言，中國不會進犯台灣，台灣已強化國防，所以我不預見台灣會遭到立即的攻擊。」

在新書發行的同時，主辦單位也舉辦了一場座談會，討論俄烏戰爭對東北亞區域的影響。

與會者問及台灣面對中國進犯可堅守多久？印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）答稱，台灣應有能力抵擋3個月以上。

謝鋼說，外界常想像台灣只是靜靜坐著等待中國來犯，但事實並非如此，中山科學研究院已發展出許多精良武器，台灣本身也擁有先進武器，中國若冒然進攻，需賭上解放軍許多人命，並賠上「中國崛起」的勢頭。

印度資深電視新聞主播德威維迪（Gaurie Dwivedi）則說，中國若攻台所面對的經濟衝擊，將會遠大於俄羅斯，因為俄羅斯是能源生產國，不愁沒有買家，但中國經濟形態並非如此。

她指出，中國經濟目前正處於32年以來的低谷，加上俄羅斯陷入烏克蘭戰場已8個月，這些都將納入中國國家主席習近平的盤算。

新書另一位主編、東北亞研究中心主任潘孟吉（Manoj Kumar Panigrahi）則說，台灣在人力上確實面臨挑戰，可能必須改變徵兵制度。

他並稱，九二共識距今年代久遠，或許海峽兩岸應提出新的論述或折衷之道，甚至安排領導人會面，為和平鋪路。（編輯：韋樞）1111012