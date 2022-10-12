路透：擔心習近平下個任期開戰 台灣強化國防

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（中央社台北12日綜合外電報導）路透社分析，為了因應中國國家主席習近平準備迎接第3個任期，並試圖達成前任領導人未能辦到的掌控台灣，台灣正在強化國防，並為可能與中國開戰一事做好準備。

總統蔡英文10日發表國慶演說時表示，「兵戎相見，絕對不是兩岸的選項」。一名瞭解蔡總統思維的消息人士透露，這番話一部分是針對16日展開的中國共產黨第20次全國代表大會。

蔡總統說：「我們加速量產各式精準飛彈，以及海軍、海巡的高效能艦艇。此外，我們也積極籌獲各類小型、高機動性的精準打擊武器，來建構完整的不對稱戰力，確保台灣足以應對外在的軍事威脅。」

她還說：「我們用行動告訴全世界，台灣會挑起自我防衛的責任，我們不會坐等命運被決定，我們也會和盟友共同維護區域的安全及穩定。」

外界廣泛預期，習近平會在5年一度的共產黨全國代表大會上贏得第3個任期。

台灣過去70多年來活在中國進犯的威脅之下，大眾面對北京的好戰也沒有恐慌的跡象，不過政府官員對此表示憂心，並私下仔細分析。

一名熟悉台灣對中政策的台灣消息人士匿名表示：「我們現在應該放棄幻想，為戰爭做好準備。我們真的應該好好為戰爭做好準備。」此人並未獲准與媒體討論情報評估。

蔡總統將國軍現代化當作優先要務，以發展她本週所說，以反艦飛彈等能從卡車後方發射後再移動到安全區域的小型、高機動性精準武器，「建構完整的不對稱戰力」。

民進黨副秘書長林飛帆說：「習近平表明已拋棄已故改革派領導人鄧小平『韜光養晦』的政策。」

林飛帆在台北市中心民進黨總部向路透社表示，習近平試圖推動中國的全球影響力，以實現前任領導人未能達成的目標，包括讓香港屈服。

林飛帆說：「當我們說到成就，對台灣來說這當然不是一個好的跡象，不是一件好事。」

「我確實認為，未來5年內，兩岸關係會更加緊繃、更加不穩定，台灣海峽的緊張情勢也將升級到截然不同的程度。」

鑑於台灣在半導體製造業的關鍵角色，台海若爆發戰事，恐破壞全球經濟，並可能拖累美國；美國總統拜登上個月承諾，一旦中國發動「前所未有的攻擊」，將出兵協防台灣。

一名台灣高階國安官員說，習近平的第3個任期將為台海帶來「無法預測的緊張情勢」。

此人說：「我們不會挑釁，我們不會讓他拿這個當作藉口。」

台北政治大學外交系副教授黃奎博說，習近平可能希望盡早掌控台灣。

他告訴路透社：「因為雙方愈晚統一，北京為了全國統一付出的代價就愈大。我認為，在習近平看來，愈早愈好。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1111012