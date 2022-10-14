美州議員參觀台灣形象展 盼深化台美交流

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（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）美國維吉尼亞州參議員李維茲與德拉瓦州眾議員鮑姆巴赫今天參觀在華府舉辦的台灣形象展，對台灣的電動車發展印象深刻，也都期待台美關係進一步深化，擴大兩地經貿交流。

台灣形象展昨天在華府盛大開幕。昨天因公無法出席開幕式的李維茲（Bryce Reeves）與鮑姆巴赫（Paul Baumbach）今天利用時間到展館參觀，兩人都對台灣的電動車發展印象深刻，登入車內感受台灣電動車的內裝設備，也頻頻向展場人員詢問車子概況。

擁有一台電動車的鮑姆巴赫就形容台產電動車讓他耳目一新，「就像是在兩人家用戲院，有著奢豪的座椅與內裝」，他的電動車根本不能跟台產電動車相比。

鮑姆巴赫是德拉瓦州議會台灣之友連線共同主席。他在接受訪問時表示，台灣與美國聯繫密切，台灣與美國共享價值，美台之間自然形成夥伴關係、友誼與姊妹情誼。鮑姆巴赫期望能有更多台灣企業到德拉瓦州投資、帶進專業人才與優質產品。

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李維茲表示，他熱愛台灣的民眾、文化、美食與民主，美國堅定支持台灣民眾。他也努力與維州議會、州長與州長辦公室聯繫，希望能強化兩地關係。

台灣形象展目前在華府雷根大廈舉行，展覽針對美國市場產業需求，如供應鏈重組、美國大基建計畫、疫後復甦等商機，籌組元宇宙、電動車、網路通訊、醫療保健與運動樂活等5大產業，以國家隊形式整合產業實力，推出台灣精品館、智慧車輛館、生技醫療館、5G與智慧城市館、元宇宙體驗館、台灣文化形象館、台灣觀光形象館、台灣美食館、台灣工藝與設計館、海洋生態旅遊館。（編輯：楊昭彥）1111014