短缺問題未解 加拿大議員：已請台灣供應更多晶片

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（中央社台北14日綜合外電報導）加拿大汽車生產重鎮安大略省選出的國會議員路易斯（Chris Lewis）今天表示，他已經向台灣方面提出「請給我們更多晶片」的要求，以協助解決持續癱瘓部分生產線的短缺問題。

路透社報導，全球車用晶片供應持續吃緊，汽車產業受到嚴重影響，部分業者已被迫暫停生產。

加拿大國會議員訪問團成員、安大略省（Ontario）選出的路易斯，他在訪問台灣期間告訴記者，晶片短缺問題持續造成不良影響。安大略省是加拿大福特汽車公司（Ford Motor Company of Canada）總部及其他汽車工廠所在地。

他說：「我們停車場裡早就停滿了汽車，成品車只能擺在停車場，沒辦法賣出去，因為我們沒有半導體。」

安大略省鄰近美國密西根州、俄亥俄州的美國汽車業者，供應鏈緊密相連。

路易斯指出，行程中已經會見全球晶圓代工龍頭台灣積體電路製造股份有限公司和其它企業的高階主管，要求他們「把加拿大排在名單上的首位」。

「每一場會議，包括對政府高層，我都提到晶片短缺非常嚴重。那是議題相當廣泛的對談，每一次我們都說，請給我們更多晶片。」

路易斯還表示，他們取得對方保證，台灣正「非常勤奮地」生產更多晶片。但他同時提到，在加拿大或美國生產晶片才是正本清源之道。

台積電沒有立即回應路透社的置評請求。

目前台積電正在美國亞利桑那州建造一座斥資120億美元（約新台幣3800億元）的先進晶圓廠。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1111014