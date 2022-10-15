土耳其煤礦爆炸釀40死 總統艾爾段將赴現場

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡15日專電）土耳其北部巴爾滕省國營煤礦發生爆炸，土國內政部長索魯今天表示，截至目前已釀40死。總統艾爾段將前往事故現場。

這起於14日黃昏發生於黑海海濱小鎮阿瑪斯拉（Amasra）的事故，是土耳其近年死傷最慘重的工安意外之一，當時共有110人在地下作業，有些自行脫困，有些被救出。電視畫面可見，絕望的親屬在礦井外等待了一整夜，盼能得到消息。也有礦工陸陸續續被救出，以擔架送往醫院。

美聯社及路透社報導，索魯（Suleyman Soylu）今天說，40名礦工證實已死 ，另有58人已設法自行逃離礦井或獲救，11人受傷住院。礦井內仍有一名礦工狀況不明。

土耳其能源與自然資源部長唐梅茲（Fatih Donmez ）表示，已完成基本救援作業，礦井內部通風正常，有部分崩塌。他稍早提到，十多名礦工受困的礦場仍在燃燒，使火勢冷卻的工作仍在持續。

唐梅茲引述初步評估指出，爆炸可能是由沼氣引起，也就是煤礦中的可燃氣體甲烷。

早班的礦工科拉（Celal Kara）說，他收到消息後趕緊前往現場協助救援。「我們看見可怕的場景，無法形容，令人非常悲傷」。

在礦山賣命14年的科拉，臉上沾滿了煤灰。他離開現場時說道，「他們都是我的朋友…他們都懷抱夢想」。

救護車在現場待命外，土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，爆炸是由礦井下的變壓器故障所致，已派救援隊到現場，包括來自鄰近省份的人力。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天將前往事故現場。

巴爾滕省（Bartin）檢察官辦公室指出，已對爆炸原因展開調查。土耳其警方則發布聲明表示，將對12名網路用戶採取法律行動，這12人涉嫌分享有關煤礦爆炸的挑釁內容，在社群媒體上煽動仇恨。

土耳其近年來的礦場意外事故中，以2014年的煤礦事故死亡人數最多，當時有301名礦工在西部城鎮索瑪（Soma）的爆炸中罹難。（編輯：高照芬）1111015